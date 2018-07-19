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الخميس، 19 يوليه 2018 05:34 م
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البرلمان الروسى يوافق على قانون رفع سن التقاعد

الخميس، 19 يوليه 2018 04:28 م
البرلمان الروسى يوافق على قانون رفع سن التقاعد البرلمان الروسى
أ ف ب
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وافق البرلمان الروسى الخميس على خطة الحكومة لرفع سن التقاعد التى أدت إلى احتجاجات فى أنحاء البلاد وتراجع قياسى فى شعبية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وفى خطوة نادرة، رفضت أحزاب المعارضة التى عادة ما تتفق مع الكرملين - الحزب الشيوعى، والحزب الليبرالى الديموقراطى وحزب "روسيا عادلة" - قانون رفع سن التقاعد إلى 65 عاما للرجال و63 عاما للنساء.

وصوت 327 من أعضاء مجلس النواب (الدوما) لصالح مشروع القرار فى القراءة الأولى، بينما عارضه 102 من النواب.

وأثار الاقتراح، الأول من نوعه منذ نحو 90 عاما، موجة من الاحتجاجات العامة النادرة فى أنحاء البلاد.

وسن التقاعد فى روسيا هو بين الأكثر انخفاضا فى العالم فهو 55 عاما للنساء و60 للرجال منذ أيام الزعيم السوفيتى جوزيف ستالين.

 

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البرلمان الروسى

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