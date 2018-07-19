الاتحاد الأوروبى يعتبر رفع انقرة حالة الطوارئ غير كاف

أ ف ب

اعتبر الاتحاد الأوروبى أن رفع تركيا حالة الطوارئ خطوة غير كافية بسبب السلطات الاستثنائية المسندة للسلطات والإبقاء على الكثير من التضييقات على الحريات.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى فيديريكا موجوريني الخميس "نحن نعتقد ان تبنى مقترحات تشريعية جديدة تمنح السلطات صلاحيات استثنائية والإبقاء على العديد من قيود حالة الطوارئ، من شانه ضرب كل اثر ايجابى لرفع حالة الطوارئ".

ورفعت السلطات التركية الخميس حالة الطوارئ السارية منذ عامين والتي اتاحت للسلطات القيام بحملات طرد واسعة، وانتهاكات كبيرة بحق المعارضين.