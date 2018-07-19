الأجهزة الأمنية بالبحيرة تواصل حملاتها لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل

تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالبحيرة حملاتها المكثفة لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل وذلك لمواجهة التعديات على البيئة البحرية والحفاظ عليها من التلوث .

يشارك فى الحملات شرطة المسطحات المائية وإدارة حماية النيل بوزارة الرى والوحدات المحلية بمحافظة البحيرة وتنطلق الحملات من حدود قرية اللوية بالبحيرة والسالمية بكفر الشيخ حتى حدود كوبرى إدفينا مرورًا بكوبرى فوة بنطاق مركز المحمودية.

يذكر أن الحملات المكثفة قد أسفرت فى يومها الأول عن إزالة 15 قفصا سمكيا فى المسافة من قرية اللوية حتى كوبرى فوة بالمحمودية وشارك فى الحملات المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد واللواء جمال متولى مساعد مدير أمن البحيرة وقيادات شرطة المسطحات المائية و مسئولى حماية نهر النيل بوزارة الرى.