الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

قال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية واليهودية والقبطية، إنه تم الانتهاء من 25% من أعمال ترميم المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، والذى تقوم بالإشراف والتنفيذ عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .



وأشار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال الترميم بالكامل وافتتاح المتحف نهاية 2019، مضيفًا أن المتخف ذو قيمة أثرية وتاريخية كبرى، حيث إنه أثناء القيام بأعمال الترميم تم اكتشاف ما يقرب من 500 قطعة أثرية، بفضل الأثريين الذى يقومون بالتنقيب أسفل المتحف، ومن المتوقع العثور على قطع أثرية أكثر خلال أعمال التنقيب.



الجدير بالذكر أنه تم افتتاح المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية فى 1895 فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى، وهو عبارة عن مبنى مستطيل الشكل تعد واجهته الغربية هى الواجهة الرئيسية، حيث يحتوى على مدخل رئيسى والمشيد على الطراز المبانى اليونانية الرومانية.

وبدأت فكرة إنشاء المتحف حفاظًا على الآثار المكتشفة أثناء الحفر، وبفضل تعاون بلدية الإسكندرية مع مصلحة الآثار تم تشييد المبانى الحالى، وكان يتكون من 10 قاعات عند افتتاحه عام 1895، ثم اضيف لمساحة المتحف قاعتين أخرتين عام 1896، ونتيجة للنشاط الأثرى تم إضافة عدد القاعات سنة 1899 إلى 16 قاعة، وقد تم غلق المتحف للزيارة سنه 2005 وتم إخلاصه من كافة الآثار والمعروضات وتم بدء أعمال الترميم عام 2009 توقفت الترميمات فى 2011 لقيام الثورة، وتم استئناف الترميم عام 2015 ثم توقف الأعمال مرة أخرى وفى 2018 تولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الترميم بالمتحف دون التغيير فى المقاييس أو الرسومات.