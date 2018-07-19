video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 12:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

الخميس، 19 يوليه 2018 12:00 ص
الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019 المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية - صورة أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

قال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية واليهودية والقبطية، إنه تم الانتهاء من 25% من أعمال ترميم المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، والذى تقوم بالإشراف والتنفيذ عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .


وأشار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال الترميم بالكامل وافتتاح المتحف نهاية 2019، مضيفًا أن المتخف ذو قيمة أثرية وتاريخية كبرى، حيث إنه أثناء القيام بأعمال الترميم تم اكتشاف ما يقرب من 500 قطعة أثرية، بفضل الأثريين الذى يقومون بالتنقيب أسفل المتحف، ومن المتوقع العثور على قطع أثرية أكثر خلال أعمال التنقيب.


الجدير بالذكر أنه تم افتتاح المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية فى 1895 فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى، وهو عبارة عن مبنى مستطيل الشكل تعد واجهته الغربية هى الواجهة الرئيسية، حيث يحتوى على مدخل رئيسى والمشيد على الطراز المبانى اليونانية الرومانية.

 

وبدأت فكرة إنشاء المتحف حفاظًا على الآثار المكتشفة أثناء الحفر، وبفضل تعاون بلدية الإسكندرية مع مصلحة الآثار تم تشييد المبانى الحالى، وكان يتكون من 10 قاعات عند افتتاحه عام 1895، ثم اضيف لمساحة المتحف قاعتين أخرتين عام 1896، ونتيجة للنشاط الأثرى تم إضافة عدد القاعات سنة 1899 إلى 16 قاعة، وقد تم غلق المتحف للزيارة سنه 2005 وتم إخلاصه من كافة الآثار والمعروضات وتم بدء أعمال الترميم عام 2009 توقفت الترميمات فى 2011 لقيام الثورة، وتم استئناف الترميم عام 2015 ثم توقف الأعمال مرة أخرى وفى 2018 تولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الترميم بالمتحف دون التغيير فى المقاييس أو الرسومات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية: اكتشافات المتحف الرومانى تثبت للعالم حضارة المدينة

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

المتحف الرومانى

اخبار الاسكندريه




لا تفوتك
وزير الكهرباء: لا زيادة جديدة خلال العام المالى الحالى فى تعريفة الكهرباء

وزير الكهرباء: لا زيادة جديدة خلال العام المالى الحالى فى تعريفة الكهرباء

فيديو.. كيف تستخرج بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو تالف

فيديو.. كيف تستخرج بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو تالف

السيسي يؤكد توفر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية فى تحقيقات قضية "ريجينى".. الرئيس لوزير داخلية إيطاليا: نحرص على تحقيق شراكة استراتيجية مع روما.. وتوافق حول تجاه مسارات الحل للأزمة الليبية

السيسي يؤكد توفر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية فى تحقيقات قضية "ريجينى".. الرئيس لوزير داخلية إيطاليا: نحرص على تحقيق شراكة استراتيجية مع روما.. وتوافق حول تجاه مسارات الحل للأزمة الليبية

تابوت الإسكندرية ونهاية العالم.. صحف عالمية: أعطى الأمل للعثور على مقبرة الإسكندر.. وتحذر: عقاب ينتظر الكون حال فتحه.. وكتاب أجانب: لا تفتحوا التابوت المشئوم.. وزاهى حواس: مقبرة غنية.. والآثار: لا توجد لعنة

تابوت الإسكندرية ونهاية العالم.. صحف عالمية: أعطى الأمل للعثور على مقبرة الإسكندر.. وتحذر: عقاب ينتظر الكون حال فتحه.. وكتاب أجانب: لا تفتحوا التابوت المشئوم.. وزاهى حواس: مقبرة غنية.. والآثار: لا توجد لعنة

صور.. حديقة الحيوان تستعد لاستقبال مولود الزرافة "سونسن"

صور.. حديقة الحيوان تستعد لاستقبال مولود الزرافة "سونسن"

رسميا.. الاتحاد الأوروبى يفرض غرامة 4.34 مليار يورو على شركة جوجل

رسميا.. الاتحاد الأوروبى يفرض غرامة 4.34 مليار يورو على شركة جوجل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة