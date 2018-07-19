اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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الرئيس السيسي يصل الخرطوم للقاء "عمر البشير" فى زيارة رسمية تستغرق يومين





تابوت الإسكندرية به 3 مومياوات متحللة "لا تنتمى للأسرة الملكية"





مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص فى المنيا





الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها





الإسكان: إقبال كبير من المواطنين لحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة





قاضى المعارضات يقرر إخلاء سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع مواطنين





"التعليم" تقرر مد فترة التقديم لمدارس المتفوقين





"شعبة السجائر": الشركات الأجنبية تطرح أنواعا جديدة بأسعار مخفضة خلال شهرين





التعليم العالى: 110 آلاف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى حتى الآن





فيفا يغرم الزمالك نصف مليون جنيه.. واتحاد الكرة مليون جنيه