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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 19 يوليه 2018 10:47 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

 

1
 

الرئيس السيسي يصل الخرطوم للقاء "عمر البشير" فى زيارة رسمية تستغرق يومين

2
 

تابوت الإسكندرية به 3 مومياوات متحللة "لا تنتمى للأسرة الملكية"

 

3
 

مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص فى المنيا

 

4
 

الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

 

5
 

الإسكان: إقبال كبير من المواطنين لحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

 

6
 

قاضى المعارضات يقرر إخلاء سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع مواطنين

7
 

"التعليم" تقرر مد فترة التقديم لمدارس المتفوقين

 

8
 

"شعبة السجائر": الشركات الأجنبية تطرح أنواعا جديدة بأسعار مخفضة خلال شهرين

 

9
 

التعليم العالى: 110 آلاف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى حتى الآن

 

 

10
 

فيفا يغرم الزمالك نصف مليون جنيه.. واتحاد الكرة مليون جنيه

 


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