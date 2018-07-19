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الخميس، 19 يوليه 2018 01:08 م
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إيقاف التعديات على اراضى زراعية ببنى مزار بالمنيا

الخميس، 19 يوليه 2018 12:29 م
إيقاف التعديات على اراضى زراعية ببنى مزار بالمنيا حملة لإيقاف التعديات
فريق المحافظات
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أوقفت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، حالة بناء على ارض زراعية بشارع الحرية بمدينة بني مزار على مساحة 300 متر، حيث تم إيقاف أعمال الحفر والتحفظ على كافة معدات البناء المستخدمة ، كما تم تحرير محضر للمخالف وتحويل الأمر للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز فى بيان له ، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة تجاه حالات التعديات على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة من اجل الحفاظ على رقعة الاراضى داخل زمام المركز.

من جانب أخر ، نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة بطريق اعطو ـ شلقام حيث تم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية وذلك ضمن المهام التي تقوم بها الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية بشكل يومي للحفاظ على المظهر الجمالي للمركز والقرى التابعة له.

 

 


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