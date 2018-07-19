إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى بطريق السخنة

أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى مع أتوبيس بطريق السخنة - القطامية.
تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أتوبيس بطريق السخنة - القطامية، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى لتلقى العلاج.
تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أتوبيس بطريق السخنة - القطامية، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى لتلقى العلاج.
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