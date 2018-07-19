إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى بطريق السخنة

أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى مع أتوبيس بطريق السخنة - القطامية.



تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أتوبيس بطريق السخنة - القطامية، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى لتلقى العلاج.