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الخميس، 19 يوليه 2018 12:33 م
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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى بطريق السخنة

الخميس، 19 يوليه 2018 10:24 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى بطريق السخنة تصادم - أرشيفيه
السويس - سيد نون
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أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى مع أتوبيس بطريق السخنة - القطامية.

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أتوبيس بطريق السخنة - القطامية، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى لتلقى العلاج.

 


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