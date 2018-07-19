إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب الجيرة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة و جمال ابو الفضل

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم خلال مشاجرة بسبب جيرة الأرض الزراعية بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز إيتاى البارود بحدوث مشاجرة بسوق قرية التوفيقية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "ح.خ.ق" 21 سنة فلاح، و"ح.ح.ق" 37 سنة بالمعاش، و"م.ح.ح" 35 سنة موظف و"إ.ع.ق" 34 سنة فلاح مصابين بجروح وكدمات وسحجات بالجسم، وطرف ثانى "إ.ع.ا" 36 سنة فلاح، و"ع.ع.ا" شقيق الأول 30 جزار مصابان بجروح بالرأس وكدمات بالجسم، وجميعهم مقيمين دائرة المركز لخلافات بينهم بسبب الجيرة بالأرض الزراعية قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب بالعصى ما أدى لحدوث إصاباتهم.

تم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود العام، وعمل اللازم لهم ومغادرتها، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.