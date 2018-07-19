إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سياره بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بحادث انقلاب سيارة ومصابين دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نقل قيادة "ع أ خ " سائق نتيجة اختلال عجلة القياده بيد قائدها بسبب انفجار الإطار الخلفى الأيمن للسيارة.

ونجم عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بخلع بمفصل الفخذ الأيمن وكسر بالحوض، و"أ ع ا" عامل باشتباه كسر باليد اليمنى، و "أ م ع" عامل باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، وتحويل الأول إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى حدثت تلفيات بالسيارة وتم التحفظ عليها.

وبسؤال المصابين، أكدوا بمضمون ما جاء بالفحص وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .