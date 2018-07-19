إصابة 267 عنصرا أمنيا خلال التظاهرات المتجددة فى المحافظات العراقية

(أ ش أ)

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الخميس، أن الوضع الأمنى مسيطر عليه بشكل جيد من قبل القوات الأمنية فى بغداد والمحافظات، مؤكدا انه أصيب 262 عنصرا فى صفوف القوات الأمنية خلال التظاهرات القائمة بالمحافظات.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول - فى تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية: "عندما انطلقت التظاهرات كانت توجهيات القائد العام التعامل بحكمة مع المواطنين والمتظاهرين وحمايتهم وعدم استخدام القوة والأعيرة النارية الحية"، لافتا إلى أنه أصيب 262 عنصرا فى صفوف القوات الأمنية وهى تفوق بعدد كبير ما حدث بصفوف المتظاهرين، وهذا جاء من المندسين.

ووجه رسالة إلى الشباب العراقى تفيد بأحقيتهم فى التظاهر المكفول دستوريا، مطالبا بعدم التحول ضد القوات الأمنية.

وكان وزير الداخلية قاسم الأعرجى كشف فى وقت سابق إصابة أكثر من 200 بين ضابط ومنتسب فى المظاهرات القائمة بعدد من المحافظات العراقية، فيما خاطب المتظاهرين، قائلا: "رسالتكم وصلت واعطوا فرصا للحكومة لتوفير مطالبكم".