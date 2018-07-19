إصابة 15 عاملا فى تصادم سيارة بحاجز الدائرى الإقليمى ببلبيس فى الشرقية

أصيب 15 عاملا، من عمال اليومية، منذ قليل، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر اصطدام سيارة ربع نقل يستقلونها بحواجز الطريق الدائرى الإقليمي، بالقرب من قرية "البلاشون" التابعة لدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد باصطدام سيارة ربع نقل بحواجز الطريق الدائرى الإقليمى بالقرب من قرية "البلاشون" بدائرة مركز بلبيس.

أسفر الحادث عن إصابة 15 من عمال اليومية، كانوا يستقلون السيارة، أصيبوا بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى "السعديين" المركزي، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.