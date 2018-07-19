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إصابة شاب على يد بائع كبدة بسبب خلاف على سعر الساندويتش بأسيوط

الخميس، 19 يوليه 2018 04:42 ص
إصابة شاب على يد بائع كبدة بسبب خلاف على سعر الساندويتش بأسيوط طعن أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى
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أصيب شاب بطعنة غائرة بسلاح أبيض على يد صاحب عربة كبدة، بسبب خلاف على سعر الساندويتش من إحدى عربات الطعام السريع بالشوارع فى مركز أبوتيج بأسيوط.

 

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من أهالى مدينة أبوتيج بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب بسبب خلاف على سعر رغيف كبدة من إحدى العربات، وإصابة أحد الشباب بطعن غائر بسلاح أبيض "سكين".

 

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين إصابة "م.س" 20 سنة، طالب، على يد صاحب العربة، بعد تطور الخلاف فيما بينهما بسبب سعر الساندويتش وتعدى البائع على الشاب بسلاح أبيض.

 

تم نقل المصاب للمستشفى المركزى واصطحاب صاحب العربة لديوان قسم الشرطة تحت تصرف النيابة، التى أمرت بالتحرى حول ملابسات الواقعة ومواصلة التحقيقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

 


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