إسماعيل هنية يبلغ رئيس المخابرات العامة موافقة حركة حماس على الورقة المصرية

كتب : أحمد جمعة

أجرى رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالا هاتفيًا مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وهنأه بالثقة التى أولاه إياها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتسلمه مهامه كرئيس للمخابرات.

وأكد بيان صادر عن حركة حماس، اليوم الخميس، أن الاتصال تناول التطورات الأخيرة فى القضية الفلسطينية وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الانسانية لأبناء قطاع غزة بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلى الأخير.

وأكد رئيس الحركة للوزير عباس كامل موافقة حماس على الورقة المصرية التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي، والتي كانت حصيلة حوار معمق واعتماد قيادة الحركة لها انطلاقا من تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاستهداف الخطير للقضية خاصة في ملفي القدس واللاجئين.

وقد عبر هنية عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة الشيخ صالح العاروري ومؤكدًا جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات.