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الخميس، 19 يوليه 2018 01:08 م
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إزالة 12 حالة تعد على أرض الائتمان الزراعى بمركز المنيا

الخميس، 19 يوليه 2018 12:16 م
إزالة 12 حالة تعد على أرض الائتمان الزراعى بمركز المنيا حملة إزالة -أرشيفية
فريق المحافظات
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أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا ، 12 حالة تعدي بالبناء المخالف علي ارض الائتمان الزراعي بمساحة 9 قيراط بقرية الإسماعيلية التابعة لمجلس قروي البرجاية ، كما نفذت أعمال شد أسلاك الكهرباء على طريق عزبة الحكيم وتركيب كشافات لإنارة الطريق، تيسيراً على المارة من المركبات والمواطنين ، ومنعاً لوقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة، ومتابعة العمل بكوبري نجع العرب بدمشير.

وقال محمد سيد رئيس المركز، إنه فى إطار متابعة أعمال النظافة والتجميل، أزالت الوحدة المحلية لقرية دمشير كافة المخلفات بطريق ادمو ههيا وطريق ادمو المتجه إلى عزبة عاصم هذا بالإضافة إلى جمع القمامة من المنازل بقرية دمشير، وذلك خلال حملة مكبرة للنظافة حيث تم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية حفاظاً على المظهر الجمالي للقرية.

ومن جانب آخر ، بحث عامر عبد العليم نائب رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا، خطة المركز المقترحة لإدراج عدد من الشوارع ضمن أعمال الرصف ، وذلك في إطار تمهيد ورفع كفاءة الطرق تيسيراً علي المارة من المواطنين والمركبات .

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور رؤساء القرى ومدير التخطيط والمتابعة ومدير الإدارة الهندسية بديوان مجلس المدينة ومدير إدارة الطرق ومدير شبكة الكهرباء بابوقرقاص ومندوبين من هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ومهندس من شركة الغاز الطبيعي والري والسنترال.

ضمت الخطة قائمة تشمل رصف 11 شارع رئيسي علي مستوي المركز منها اتجاه من شارع الجمهورية وشارع السلخانة وشارع ابن خلدون وشارع الكنيسة القبطية وشارع منهري الشرقي و طريق القشيري حتى الكوبري بنزلة اسمنت واستكمال رصف طريق عزبة شكر حتى بني محمد شعراوي حتى البر الأيسر وطريق الشيخ مبارك اتجاه الحاج سليمان واستكمال رصف طريق البربا وطريق الكرم اتجاه الفكرية و طريق نزلة جريس إلي جريس.

كما وجهت الوحدة المحلية جميع الجهات الشريكة بضرورة إنهاء الأعمال الجاري تنفيذها من توصيل شبكات مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي  بهذه الطرق قبل بدء أعمال الرصف.

 


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