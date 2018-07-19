إحالة المجر لمحكمة العدل الأوروبية لعدم خضوع تشريعاتها للهجرة لقوانين الاتحاد

بروكسل ـ جنيف (أ ش أ)

أحالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، المجر إلى محكمة العدل الأوروبية؛ لعدم امتثال تشريعها المختص بالهجرة لقوانين الاتحاد الأوروبى.

وقالت المفوضية، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن تشريع المجر الذى يجرم الأنشطة الداعمة للجوء وطلبات الإقامة لا يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبى ويجب تغييره .

وأضافت الشبكة، أن تلك الخطوة تعد تصعيدا للمعركة القضائية التى تخوضها المفوضية ضد المجر لرفضها احترام قواعد الهجرة واللجوء الخاصة بالاتحاد.

يشار إلى أن البرلمان المجرى قد وافق، الشهر الماضي، على تشريعات تقضى بمعاقبة الأفراد والجماعات التى تساعد المهاجرين غير الشرعيين على تقديم طلبات لجوء أو الحصول على وضع الإقامة فى المجر.

كما أعلنت المجر، اليوم، انسحابها من الميثاق العالمى للهجرة، معللة ذلك بأن الاتفاقية العالمية تشجع حركة انتقال الناس ما "يشكل خطرا على العالم".

من ناحية أخرى حذر الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من وجود تقارير تفيد بارتكاب قوات حرس الحدود فى كرواتيا أعمال عنف ضد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد من البوسنة المجاورة.

وأوضح الاتحاد - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية اليوم الخميس - أن العشرات من الذين يحاولون عبور الحدود يخضعون يوميا للعلاج إثر إصابتهم بجروح.

من جانبه، قال المدير الإقليمى للاتحاد فى أوروبا سيمون ميسير إنه على الحكومات التأكد من أن الجميع يحظى بـ"الكرامة والاحترام"، مشددا على أن الرغبة فى السيطرة على الحدود لا تبرر العنف.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الاتحاد نيكول روبيتشو أن بعض المهاجرين أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب على أيدى حرس الحدود الكرواتيين، لكن الاتحاد لم يتمكن من التحقق من صحة هذه الإفادات.

ووفقًا لبيانات الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فإن أكثر من 8 آلاف شخص دخلوا البوسنة خلال العام الجاري، أى بزيادة ثمانية أضعاف مقارنة بالعام السابق، وغالبيتهم من أفغانستان وباكستان وإيران وسوريا.