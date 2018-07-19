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أمين الأعلى للآثار: فتحنا التابوت ولم تصبنا لعنة ومصر لن تعيش فى ظلام

الخميس، 19 يوليه 2018 02:48 م
أمين الأعلى للآثار: فتحنا التابوت ولم تصبنا لعنة ومصر لن تعيش فى ظلام تابوت الإسكندرية الأثرى
الإسكندرية أسماء على بدر
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أكد الدكتور مصطفى الوزيرى الأمين العام للهيئة العامة للآثار أنه تم فتح التابوت ولم تصبنا لعنة.
مموايات (1)
 
وقال الوزيرى: "أنا أول واحد فتحت التابوت وكنت بداخله ولم تصبنا لعنة ومصر لن تعيش فى ظلام وكل ما تم تداوله خزعبلاتط.
 
وأضاف الأمين العام للهيئة العامة للآثار فى تصريحات صحفية أن الآثار عندما تعلن عن اكتشافات أثرية يتم الإعلان فى حضور وسائل الإعلام العالمية والمحلية وآخرها كشف سقارة وتونة الجبل.
 
مموايات (2)
 
وأشار إلى أن المومياوات الأثرية التى تتبع للأثر الملكية لابد أن يكون بها شواهد أهمها ماسكات معدنية فضية أو ذهبية وتماثيل صغيرة وتمائم ونقوش توضح من هو صاحب الدفنه مؤكدا أن التابوت الذى تم اكتشافه كان خاليا من هذه الشواهد.
 
 
 
مموايات (3)
 

مموايات (4)
 

 


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