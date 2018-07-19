أمريكا ترفض منح تأشيرات لوفد فلسطينى للمشاركة باجتماع فى الأمم المتحدة

(أ ف ب)

قال السفير الفلسيطنى فى الأمم المتحدة رياض منصور، إنّ وفدا فلسطينيا يضم ستة أشخاص كان مفترضا أن يشارك فى لقاء سياسى يستمر أياما عدة هذا الأسبوع فى الأمم المتحدة، لم يستطع الحصول على تأشيرات من السلطات الأمريكية.

وأضاف الدبلوماسى الفلسطينى فى حديثه إلى صحفيين خلال اليوم الأخير من اجتماع فى نيويورك لمراجعة أهداف التنمية المستدامة للعام 2030: "لقد رفضت القنصلية الأمريكية منحهم تأشيرات، وبالطبع فإن قوة الاحتلال الإسرائيلية عقّدت الأمور".

وعلى غرار الأعضاء الآخرين فى الأمم المتحدة، كان على الوفد الفلسطينى أن يقدم تقريرا عن الجهود الفلسطينية للوصول، خلال 12 عاما، إلى 17 هدفا حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى العام 2015.

ولم يكن ممكنا الحصول على تعليق حول الموضوع من منظمى هذا الاجتماع، او من الولايات المتحدة أو من الأمم المتحدة. وقال منصور إنه يعتزم تقديم شكوى رسمية فى هذا الصدد إلى الأمم المتحدة.

وكان قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل قد أثار غضبا واسعا فى العالم العربى والإسلامي، ودفع السلطة الفلسطينية إلى تجميد الاتصالات مع المسؤولين الأمريكيين بسبب ما تعتبره انحيازا لإسرائيل.