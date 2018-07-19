أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمنوفية ينجحون فى إنقاذ حالة حرجة

المنوفية – محمود شاكر

أجرى فريق من قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة المنوفية، عملية جراحية دقيقة لمريض شاب يبلغ حوالى 16 سنة، كان يعانى من إصابة شديدة فى الرأس إثر سقوط من مكان عالى، وكان يعالج فى أحد المستشفيات المركزية، وطلبوا الاستعانة بقسم جراحة المخ والأعصاب بالجامعة للإشراف على علاج الحالة، فقامت إدارة المستشفى على الفور بطلب تحويل الحالة إلى المستشفى الجامعى فى المنوفية.

وعند وصول المريض إلى الطوارئ كان يعانى من ارتجاج شديد فى المخ والحالة غير مستقرة، فتم عمل فحص كامل بالأشعة التى أثبتت وجود كسر منخسف فى عظام الجمجمة ونزيف حاد خارج الأم الجافية، وتم تحضير المريض لإجراء عملية جراحية فى المخ، حيث قام أطباء جراحة المخ والأعصاب برفع الكسر الموجود وتفريغ النزيف الدماغى وعمل ترقيع عظمى فى الجمجمة ونقل المريض بعد الجراحة إلى الرعاية المتوسطة للمتابعة الدقيقة وتحسنت الحالة جدا، حيث يتواجد المريض الآن فى القسم الداخلى بكامل الوعى والإدراك وتحت المتابعة اليومية.

وقد تابع الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة تطورات الحالة وعند مخاطبة إدارة المستشفيات الجامعية بحالة المريض الاجتماعية، أمر على الفور بتحمل إدارة المستشفيات الجامعية كافة النفقات الخاصة من الفحوصات الطبية والعملية الجراحية والإقامة بالمستشفى لظروف المريض الاجتماعية متمنيا له الشفاء العاجل ومشيدا بالفريق الطبى الذى قام بإجراء الجراحة وإنقاذ حياة المريض.