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أبو الغيط يبحث مع "اتحاد الغرف العربية" الاستعداد للقمة الاقتصادية ببيروت

الخميس، 19 يوليه 2018 07:29 م
أبو الغيط يبحث مع "اتحاد الغرف العربية" الاستعداد للقمة الاقتصادية ببيروت أحمد ابو الغيط الأمين عام جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر
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التقي أحمد ابو الغيط الأمين عام جامعة الدول العربية اليوم، الخميس، نائل الكباريتي رئيس اتحاد الغرف العربية والدكتور خالد حنفي الأمين العام للاتحاد ،وذلك بمقر الجامعة العربية ، لبحث الاستعدادات والترتيبات لعقد القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في بيروت في شهر يناير المقبل والتي من المقرر أن يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرؤساء والملوك العرب .

وأكد الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية في تصريح له عقب اللقاء، أن القمة الاقتصادية العربية سوف تعقد تحت شعار الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق اقتصاد عربي أكثر قوة ،مشيرا إلى أنه سيعقد منتدي القطاع الخاص العربي للقمة بمقر اتحاد الغرف العربية وذلك لأول مرة مشيرا إلي أنه تم بحث و استعراضأاليات إنشاء الغرفة العربية اليابانية والغرفة العربية الهندية وذلك لأول مرة أيضا وذلك لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية اليابانية والهندية .

وأضاف أنه تم أيضا خلال اللقاء بحث الترتيبات لإقامة مؤتمر للأمن الغذائي العربي بمدينة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر نوفمبر القادم تحت رعاية وحضور الأمين عام جامعة الدول العربية بمشاركة عدد من المسئولين في الوطن العربي المختصين بالزراعة والري والتصنيع الزراعي والأمن الغذائي والصناعات الغذائية لبحث وضع السياسات والخطط لسد الفجوة الغذائية في الوطن العربي من خلال مشاركة شركات القطاع العام والخاص في الوطن العربي .

حضر اللقاء السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية وكمال حسن علي الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية للجامعة العربية.

 

 


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بيروت

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