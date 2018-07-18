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6 ولايات أمريكية ترفع دعاوى قضائية ضد "العدل" بشأن سياسة الهجرة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:28 م
6 ولايات أمريكية ترفع دعاوى قضائية ضد "العدل" بشأن سياسة الهجرة عناصر من الشرطة الامريكية
واشنطن أ ش أ
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أقدمت 6 ولايات أمريكية بالإضافة إلى مدينة نيويورك، اليوم الأربعاء، على رفع دعاوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية، بدعوى أنها ترغم سلطاتهم بطريقة غير قانونية على المشاركة فى إنفاذ قوانين الهجرة لتلقى أموال مقابل مكافحة الجرائم.

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن محاميى ولايات نيويورك ومدينتها، وكونيتيكت، ونيوجيرسي، وواشنطن، وماساتشوستس، وفيرجينيا، كتبوا فى الأوراق التى قدموها إلى محكمة مانهاتن الاتحادية أن وزارة العدل تجبر هذه الولايات على قبول شروط غير قانونية من شأنها أن تقلص من إمكانيتهم لوضع أولوياتهم بشأن إنفاذ القانون وحماية مجتمعاتهم.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه الولايات تسعى إلى إعلان من القاضى بعدم دستورية سياسية الهجرة التى أُعلن عنها العام الماضى وتم فرضها بداية من الشهر الماضى، ومن جانبها، لم تعلق وزارة العدل الأمريكية على الفور فيما يتعلق بهذا الأمر.

 


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