120 طالبا سجلوا رغباتهم فى 3 أيام المرحلة الأولى بكفر الشيخ.. و180 تظلما

كفر الشيخ – محمد سليمان

سجل 120 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، رغباتهم بمعمل كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، ضمن المرحلة الأولى، اليوم الأربعاء ، كما تقدم 180 طالبا وطالبة بتظلمات فى الإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

قالت الدكتورة أمانى شاكر، عميد كلية الترية النوعية بجامعة كفر الشيخ، إن الكلية استقبلت فى اليوم الثالث، 120 طالبا وطالبة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات ، ويتم استقبال الطلاب وأولياء أمورهم فى أحد المدرجات الكبرى ، وتسجيل أسمائهم ويحصلون على أرقام معينة، ثم نوجههم للمعمل حسب الأرقام ،ويستقبل أعضاء هيئة التدريس والإداريون الطلاب لكتابة الرغبات وتسجيلها على الأجهزة فى ظل متابعة ومشاورة مع أسرة الطالب المصاحبة له، وتتم طباعة استمارة رغبات الطالب، ليحتفظ بها، ويمكن للطالب تعديل رغباته قبل انتهاء المرحلة.

وقالت أمانى شاكر ، أنها استعانت بـ8 أعضاء هيئة تدريس، و8 إداريين لخدمة الطلاب والطالبات كما استعانت ببعض الطالبات المتفوقات فى الكلية للمساعدة فى عملية التنظيم والتسجيل ، مؤكدة أنها تلقى الدعم من الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، وهناء شهاب وكيل المديرية ، قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة بالإدارات التعليمية وشئون الطلبة بديوان عام مديرية التربية والتعليم ، وبلغ عدد المتقدمين لـ 180 تظلما، ومازال باب تقديم الطلبات مفتوحا.