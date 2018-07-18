video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

‫بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين‬

الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:58 ص
‫بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين‬ الدكتور مصطفى مدبولى
‫كتبت هند مختار‬
إضافة تعليق
‫بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ،  لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وعدد من الملفات من بينها توافر السلع والتأمين الصحي الشامل وخطة وزارة التموين لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين.‬
‫ ‬
يذكر أن الحكومة وافقت في اجتماعها الأخير على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، والتي يبلغ قيمتها نحو 45 مليون جنيه، موزعة على أبواب الموازنة السبعة، التي تتضمن الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، وشراء الأصول غير المالية ـ الاستثمارات، حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية‬.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعى مدينة الروبيكى وتطوير "سور مجرى العيون"

رئيس الوزراء يوافق على إضافة كلية علوم الثروة السمكية لجامعة الزقازيق

اضافة المواليد الجدد

بطاقات التموين

موعد اضافة المواليد

التموين

اجتماع الحكومة الأسبوعي




لا تفوتك
تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بعد فوزه على تاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بعد فوزه على تاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى.. وسعره لن يرتفع

الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى.. وسعره لن يرتفع

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل

فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل

المتحدث باسم البرلمان: التصويت على إسقاط العضوية سيشمل 3 أو 4 نواب

المتحدث باسم البرلمان: التصويت على إسقاط العضوية سيشمل 3 أو 4 نواب

"التنمية المحلية": نعد إجراءات تعميم مشروع عربات الطعام بالمحافظات

"التنمية المحلية": نعد إجراءات تعميم مشروع عربات الطعام بالمحافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة