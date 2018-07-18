‫بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين‬

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وعدد من الملفات من بينها توافر السلع والتأمين الصحي الشامل وخطة وزارة التموين لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين.
يذكر أن الحكومة وافقت في اجتماعها الأخير على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، والتي يبلغ قيمتها نحو 45 مليون جنيه، موزعة على أبواب الموازنة السبعة، التي تتضمن الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، وشراء الأصول غير المالية ـ الاستثمارات، حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.
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