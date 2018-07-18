‫بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين‬

‫كتبت هند مختار‬

‫بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وعدد من الملفات من بينها توافر السلع والتأمين الصحي الشامل وخطة وزارة التموين لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين.‬

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يذكر أن الحكومة وافقت في اجتماعها الأخير على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، والتي يبلغ قيمتها نحو 45 مليون جنيه، موزعة على أبواب الموازنة السبعة، التي تتضمن الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، وشراء الأصول غير المالية ـ الاستثمارات، حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية‬.