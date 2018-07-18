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الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:02 م
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وكيل إسكان المنوفية يتفقد مستشفى زاوية الناعورة بالشهداء

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:18 م
وكيل إسكان المنوفية يتفقد مستشفى زاوية الناعورة بالشهداء وكيل إسكان المنوفية يتفقد مستشفى زاوية الناعورة بالشهداء
المنوفيه - محمود شاكر
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أجرى اللواء مهندس محمد محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بالمرور على عملية إنشاء وترميم مستشفى زاوية الناعورة بالشهداء، وذلك لمتابعة سير العمل بقيمة تعاقدية مليون و100 ألف جنيه. 
 
شارك بالجولة، المهندس رضا عزت مدير العملية، والمهندس ياسر فرج عبدالرحمن، والمهندس عاطف النعمانى، وفنى التنفيذ، والدكتور حسن عباده رئيس مكافحة العدوى.
 
وأوضح سليمان، أنه تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 93%، وجاري أعمال التشطيبات النهائية وتشطيب مستشفى الصدر تمهيدا للتسليم، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تشطيب غرف العيادات الخارجية وغرف المعمل والصيدلة، وبنك الدم والمطبخ وحماية الأسطح وغرف العزل، وتم الانتهاء من إنشاء وتشطيب بعض الغرف الإدارية ومخزن لاسطوانات الغاز الطبيعي.
 
وشدد وكيل وزارة الإسكان، على مقاول العملية بسرعة إنهاء الأعمال وتلافى كافة الملاحظات، وتسليمها فى المواعيد المحددة، حرصا على راحة وسلامة المرضى، واعطى المقاول مدة عشرة أيام من تاريخه لنهو الملاحظات تمهيدا للتسليم الابتدائى.
 
 
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