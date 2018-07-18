ننشر نتيجة امتحانات بكالورويس الزراعة بجامعة بنها

القليوبية - نيفين طه

اعتمد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، نتيجة بكالوريوس الزراعة لهذا العام والتى بغلت نسبتها العامة 79.13 %، حيث تقدم للامتحانات 592 طالبا وطالبة تغيب منهم 12 ونجح 459.

وحقق قسم علوم الأغذية أعلى نسبة نجاح 100%، كما حقق قسم وقاية النبات ايضا نسبة نجاح 100%.

وجاءت شعبة المحاصيل بقسم الانتاج النباتى فى المركز الثانى وحققت 94.44 % وحقق قسم التكنولوجيا الحيوية شعبة الوراثة 90% وقسم الانتاج النباتى شعبة البساتين 89.74 % وقسم امراض النبات 86.95 %.

كما اعتمد رئيس جامعه بنها نتيجه امتحانات بكالوريوس الزراعه بالبرامج الدراسية للغة الإنجليزية لهذا العام، حيث بلغت نسبه النجاح 82.3%.

وقال القاضى إن نسبة النجاح فى برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية بلغت 70% وفى برنامج أمن وسلامة الغذاء بلغت نسبة النجاح فيه 100%، مؤكدا أن هذه البرامج تعد من البرامج المتميزة على مستوى كليات الزراعة بالجامعات المصرية.