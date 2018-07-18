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الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:31 م
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ننشر نتيجة امتحانات بكالورويس الزراعة بجامعة بنها

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:02 م
ننشر نتيجة امتحانات بكالورويس الزراعة بجامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها
القليوبية - نيفين طه
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اعتمد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، نتيجة بكالوريوس الزراعة لهذا العام والتى بغلت نسبتها العامة 79.13 %، حيث تقدم للامتحانات 592 طالبا وطالبة تغيب منهم 12 ونجح 459.

 

وحقق قسم علوم الأغذية أعلى نسبة نجاح 100%، كما حقق قسم وقاية النبات ايضا نسبة نجاح 100%.

 

وجاءت شعبة المحاصيل بقسم الانتاج النباتى فى المركز الثانى وحققت 94.44 % وحقق قسم التكنولوجيا الحيوية شعبة الوراثة 90% وقسم الانتاج النباتى شعبة البساتين 89.74 % وقسم امراض النبات 86.95 %.

 

كما اعتمد رئيس جامعه بنها نتيجه امتحانات بكالوريوس الزراعه بالبرامج الدراسية للغة الإنجليزية لهذا العام، حيث بلغت نسبه النجاح 82.3%.

 

وقال القاضى إن نسبة النجاح فى برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية بلغت 70% وفى برنامج أمن وسلامة الغذاء بلغت نسبة النجاح فيه 100%، مؤكدا أن هذه البرامج تعد من البرامج المتميزة على مستوى كليات الزراعة بالجامعات المصرية.

 


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