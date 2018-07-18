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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية توالى ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : 

الصغرى العظمى 
 
القاهرة 26 38
 
وسط الدلتا 25 38
 
الإسكندرية 26 32
 
بلطيم 25 33
 
مطروح 23 31
 
السلوم 22 32
 
سيوة 25 40
 
بورسعيد 25 32
 
دمياط 24 31
 
العريش 23 33
 
رفح 22 32
 
الإسماعيلية 24 38
 
السويس 25 37
 
رأس سدر 26 39
 
نخل 20 38
 
نويبع 27 37
 
طابا 21 36
 
كاترين 19 34
 
الطور 25 38
 
شرم الشيخ 29 37
 
الغردقة 30 38
 
مرسى علم 30 37
 
الفيوم 27 38
 
بني سويف 26 38
 
المنيا 23 39
 
أسيوط 24 39
 
سوهاج 25 40
 
قنا 26 40
 
الأقصر 27 41
 
أسوان 27 41
 
أبوسمبل 27 39
 
الوادى الجديد 26 40
 
شلاتين 27 38
 
ابو رماد 28 37
 
راس حدربة 28 36
 
حلايب 29 36
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 31 43
 
المدينة 28 41
 
الرياض 28 41
 
المنامة 32 41
 
أبوظبى 32 42
 
الدوحة 32 43
 
الكويت 32 46
 
دمشق 20 36
 
بيروت 26 31
 
عمان 19 32
 
القدس 20 32
 
غزة 24 32
 
بغداد 28 44
 
مسقط 29 33
 
صنعاء 16 28
 
الخرطوم 26 36
 
طرابلس 23 32
 
تونس 22 33
 
الجزائر 23 29
 
الرباط 17 28
 
نواكشوط 23 29
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 
 
أنقرة 17 31
 
اسطنبول 23 33
 
اسلام اباد 26 36
 
نيودلهى 28 36
 
جاكرتا 24 33
 
بكين 24 29
 
كوالالمبور 24 33
 
طوكيو 27 34
 
أثينا 25 36
 
روما 20 30
 
باريس 13 26
 
مدريد 20 34
 
برلين 18 27
 
لندن 15 26
 
مونتريال 17 27
 
موسكو 16 28
 
نيويورك 22 31
 
واشنطن 23 34
 

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