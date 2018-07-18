الرئيسية أخبار عربية نجاة نائب الرئيس اليمنى من محاولة اغتيال فى محافظة مأرب الأربعاء، 18 يوليه 2018 04:22 م نائب الرئيس اليمنى كتب سمير حسنى إضافة تعليق ذكرت مصادر إعلامية، أن نائب الرئيس اليمنى علي محسن الأحمر، نجا من محاولة اغتيال ، بعد استهداف موكبه فى محافظة مأرب. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. نائب الرئيس اليمنى يتفقد الأوضاع بالمناطق المحررة الرئيس اليمنى اليمن محاولة اغتيال وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب وليد فواز ومى سليم ينفصلان رسميا داخل أحد مكاتب التوثيق لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة