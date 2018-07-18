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موسكو: لقاء مرتقب بين وزراء خارجية ودفاع روسيا واليابان

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:38 ص
موسكو: لقاء مرتقب بين وزراء خارجية ودفاع روسيا واليابان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
موسكو (أ ش أ)
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أعلن السفير الروسى لدى اليابان، ميخائيل جالوزين، اليوم الأربعاء، أن هناك لقاء مرتقبا بين موسكو وطوكيو، على مستوى وزراء الخارجية والدفاع فى صيغة "2 + 2".

وقال السفير لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "يمكننى أن أخبركم بأن هذا الاجتماع سيعقد فى المستقبل القريب، وسيتم الإعلان رسميا عن التاريخ وفقا للإجراءات المعمول بها من خلال وزارتى الخارجية والدفاع.

وتم الاتفاق بشأن الاجتماع الثالث بين وزراء خارجية ودفاع روسيا واليابان بصيغة 2+2، خلال زيارة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى لروسيا، فى أواخر مايو الماضى، ومباحثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأشار آبى إلى أن الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية والدفاع، سيعقد فى النصف الثانى من عام 2018.

 


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