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موسكو: طرد أثينا دبلوماسيين روس لن يمر دون عواقب

الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:32 م
موسكو: طرد أثينا دبلوماسيين روس لن يمر دون عواقب ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية
موسكو أ ش أ
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شددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على أن أفعالا مثل طرد اليونان دبلوماسيين روس لن تظل دون عواقب، نافية ما تداوله الإعلام اليونانى عن تهديد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف نظيره اليونانى نيكوس كوتزياس من أجل تجميد اتفاقية الاسم الجديد لمقدونيا فى مجلس الأمن الدولي.

وقالت زخاروفا - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "لدينا قناعة هى أن شعب اليونان عليه أن يتواصل مع شريكه الروسى وألا يتحمل الاستفزازات القذرة التى تم استدراج أثينا إليها مع الأسف".

وتابعت "للأسف نحن نتحدث بالطبع عن السياسة، لذا فمثل هذه الأمور لا يظل دون عواقب، ولا يختفى دون أن يترك أثرا. لسوء الحظ، يضر ذلك بالطبع بالعلاقات الثنائية".

ونفت بشدة زاخاروفا ما تداولته وسائل الإعلام اليونانية عن تهديد وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف لنظيره اليوناني، نيكوس كوتزياس، بتجميد اتفاقية الاسم الجديد لمقدونيا فى مجلس الأمن الدولى واصفة إياه بأنه "هراء".

وقال: "هراء وسخف ما يتعلق بتهديد سيرجى لافروف نظيره اليونانى، ومن الغريب أن الجانب اليونانى لم يعلق على ذلك، فالمعلومة تداولتها وسائل الإعلام اليونانية، وهذا ما يدعو للدهشة".

وكانت صحيفة "كاثمريني" اليونانية قد أفادت فى 11 يوليو الجارى نقلا عن مصادر مطلعة أن أثينا قررت طرد دبلوماسيين روس اثنين ومنع اثنين آخرين من دخولها، بسبب اتهامهم بارتكاب أعمال غير قانونية تهدد الأمن القومي، وأوضحت أن الدبلوماسيين سعوا للتدخل فى شؤون داخلية وتحديدا قضية تغيير اسم "جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة" إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية" التى وقعت سكوبيه وأثينا اتفاقية بشأنها الشهر الماضي.


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