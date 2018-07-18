موجز أخبار الـ6.. الحكومة توافق على إنشاء محطة رياح لتوليد كهرباء بقدرة 500 ميجا

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها القرارات المهمة التى خرج بها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى وأهمها الموافقة على تنفيذ محطة رياح برأس غارب لتوليد كهرباء بقدة 500 ميجاوات مما يوفر 420 ألف طن من البترول المكافئ، إلى جانب نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

أكد السفير أسامة شلتوت سفير مصر لدى السودان آن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى للخرطوم اعتبارا من يوم غد "الخميس" ولمدة يومين تحظى بترحيب رسمى وشعبى كبير فى ضوء خصوصية العلاقات التاريخية والأزلية والاستراتيجية بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن القمة ستناقش العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما فى كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى تلقى خطابا من "بيير كرينبول" المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر خلاله عن شكره وامتنانه البالغين للدور الذى لعبته مصر باعتبارها رئيس اللجنة الاستشارية التابعة للوكالة خلال العام المنصرم، والتى انتهت فى الأول من شهر يوليو الجارى، حيث ساهمت بشكل جوهرى فى دعم أنشطة الوكالة خلال مرحلة زمنية هى الأخطر فى تاريخ الأونروا على الصعيدين المالى والسياسى.

كشفت حركة فتح عن اجتماعات متواصلة للحركة والقيادة الفلسطينية تجرى فى الفترة الراهنة؛ من أجل دراسة المقترح المصرى الجديد بشأن المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس.

تفقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، فى "قصر لامبث" مقر إقامته فى لندن، أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم، وهى من مقتنيات جامعة برمنجهام البريطانية.

قدمت وزارة الحج والعمرة السعودية على موقعها الرسمى وصفحتها الرسمية على موقع يوتيوب تصورا للحج فى 2030، الذى أظهر أن مناسك الحج بعد 12 عاما ستكون أيسر وأسهل تتم بدون عنصر بشرى فلن يكون هناك حاجة إلى مطوف أو مندوبى شركات السياحة أو مترجمين، فالتكنولوجيا سيدة الموقف.

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن استراتيجية الوزارة تتجه نحو العدادات مسبوقة الدفع والتى تعمل بالكارت المشحون، لافتا إلى أن هناك مشروعا ينفذ الآن لتركيب 250 ألف عداد زكى لتلافى العديد من مشاكل العدادات الحالية.

أعلن الاتحاد الأوروبى رسميا عن فرض غرامة بقيمة 4.34 مليار يورو (3.47 مليار دولار) بسبب ممارسات غير قانونية مضادة للمنافسة تتعلق بنظام تشغيل أندرويد الخاص بها.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أن اعتقال الروسية ماريا بوتينا فى الولايات المتحدة بتهمة محاولة التأثير سرا فى منظمات سياسية أمريكية لصالح روسيا، يهدف إلى "التقليل من التأثير الإيجابي" للقمة التى جمعت دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى بنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى.

قال النائب العربى بالكنيست الإسرائيلى أحمد الطيبى، إن القائمة العربية المشتركة ترفض مشروع قانون"القومية" الذى يسعى حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير التعليم نفتالى بنيت رئيس حزب البيت اليهودى لتمريره فى الدورة الحالية للكنيست.

وضع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد الذى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى مراحلة قبل أيام نظاما شامل لصرف العلاج بعد توقيع الكشف الطبى على المريض.

سجل مطار حمد الدولى فى قطر هبوطا حادا في عدد المسافرين خلال النصف الأول من عام 2018، وسط نزاع مستمر مع دول عربية قطعت علاقاتها مع الدوحة.

قال الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء ، إنه لا يوجد زيادة جديدة حاليا فى أسعار الكهرباء خلال فى العام المالى الحالى ، وأن الزيادة بأسعار الكهرباء تسير وفق جدول محدد كل أول يوليو يتم الزيادة ولمدة 5 سنوات ويتبقى سنتين فقط.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح برأس غارب بقدرة 500 ميجاوات، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلى اتحاد شركات (TOYOTA TSUSHO – ORASCOM – ENGIE) المنفذة للمشروع.

حصل "اليوم السابع" على نص حركة التنقلات الجديدة فى صفوف قيادات هيئة النيابة الإدارية، والمكتب الفنى لرئيس الهيئة المستشارة أمانى الرفاعى، التى اعتمدها المجلس الأعلى فى جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، وتتضمن 24 مستشارا.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع العقد التنفيذى لاتفاقية منحة برنامج البنية التحتية بالمشاركة، وذلك بين الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وأندرياس كوك، المدير الإقليمى للتعاون الدولى الألمانى بمصر، بحضور الدكتور إيفان سوركوس، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة.

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه لا صحة لتعطيل المجرى الملاحى اليوم، بسبب حادث تصادم مرورى فى لانشات أو سفن ، وأن الحركة الملاحية فى القناه تسير بشكل طبيعى مطالبا بتحرى الدقة فى نقل الأخبار التى تهم المجرى العالمى لقناة السويس .

عاد موقع التنسيق للعمل على شبكة الإنترنت، وذلك بعد أن شهد عطلا فنيا؛ بسبب كثرة عمليات البحث من جانب طلاب الثانوية العامة، إذ أن الموقع الإلكترونى للتنسيق يستقبل أكثر من ربع مليون طالب يوميا ما بين حجز اختبارات القدرات وتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى والاستفسارات المختلفة.

لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم وما زال نحو ثلاثين آخرين مفقودين الأربعاء بعد غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل شمال قبرص.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء وتحالف (ENGIE – ORASCOM – TOYOTA TSSUSHO ) لتنفيذ مشروع محطة رياح إضافية (Additional Project) بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة جنوب غرب رأس غارب بخليج السويس.

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الحاجة سعدية (ضحية العمرة المزيفة)، ستصل القاهرة مساء اليوم الأربعاء قادمة من مدينة ينبع السعودية بعد إثبات براءتها من تهمة حيازة المخدرات بعد أربع أشهر تحت التحفظ فى المملكة العربية السعودية.

وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات التفاوض مع التحالف الصينى بخصوص القرض اللازم لتمويل مشروع أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرة 6000 ميجاوات بمنطقة الحمراوين بنظام EPC+Finance، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والبحث عن مصادر طاقة جديدة مع مراعاة المتطلبات البيئية، على أن يتم التنسيق فى إجراءات التفاوض مع الوزارات والجهات المعنية، ثم إعادة العرض على مجلس الوزراء.

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على طلب تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2017/2018 بمحافظة شمال سيناء (هذا العام فقط)، ويأتى ذلك مراعاة لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التى تمر بها محافظة شمال سيناء، وبهدف عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لاختلاف الظروف العملية للدراسة الامتحان المقرر للحصول على الشهادة مناط الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الضوابط الخاصة بذلك.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إيقاف محطة مياه الجيزة مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (بين السرايات - شارع جامعة القاهرة - شارع مراد - ميدان الجيزة - حى الدقى - حى العجوزة - شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة)، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 20/7/2018 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الموافق 21/7/2018 لمدة 6 ساعات؛ نظراً لقيام شركة المقاولون العرب بأعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمال تحويل خط 600 مم المتقاطع مع الأعمال بشارع الجيزة.

واصلت أسعار الذهب تراجعها الحاد اليوم الأربعاء لتسجل أدنى مستوى لها فى مصر منذ شهر يوليو 2017، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 614 جنيها للجرام.

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن تراجعت ما بين جنيه إلى جنيه ونصف خلال التعاملات اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن سعر الكيلو للفراخ البيضاء تسليم مزرعة يسجل 21 جنيه ويصل المستهلك بـ 25 جنيها للكيلو.

تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور ألفى مشجع فى مباريات الدورى، الذى ينطلق يوم 31 يوليو الجارى.

قال مصدر فى الأهلى أن النادى لم يتلقى عروضاً لضم النيجيرى جونيور أجاى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، موضحاً أن ما تردرد بشأن مفاوضات من نادى قاسم باشا التركى لضم الللعب ليست سوى اجتهادات إعلامية.

شارك اللاعب المصرى رمضان صبحى فى تدريبات فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزى، اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من ستوك سيتى.

شهد اليوم الأربعاء إسدال الستار على واحدة من أسرع قصص الانفصال فى الوسط الفنى، حيث تم الطلاق رسميا بين الفنان وليد فواز والفنانة مى سليم بعد أقل من شهر على عقد قرانهما.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى "ماتيو سالفينى" نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى، اليوم، الأربعاء، وذلك بحضور محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير الإيطالى بالقاهرة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التى تهم المواطنين.