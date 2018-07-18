موجز أخبار الساعة 1 .. الذهب يصل لأدنى مستوى خلال عام وعيار 21 يسجل 614 جنيها

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تسجيل الذهب أدنى مستوى خلال عام

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الذهب يصل لأدنى مستوى خلال عام وعيار 21 يسجل 614 جنيها للجرام

واصلت أسعار الذهب تراجعها الحاد اليوم الأربعاء لتسجل أدنى مستوى لها فى مصر منذ شهر يوليو 2017، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 614 جنيها للجرام.

الأرصاد: انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة بدءً من الجمعة المقبلة

توقع الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بانخفاض تدريجى لدرجات الحرارة بدءً من الجمعة القادم، يصاحبه أيضا انخفاض نسب الرطوبة.

بالأسماء.. وحدات ومراكز تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

ينشر "اليوم السابع" أسماء الوحدات الصحية والمراكز الطبية المقرر لها تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل فى المرحلة الأولى ببورسعيد.

مصادر: زيادة أعداد المقبولين بالجامعات بنسبة من 5 لـ 10% عن العام الماضى

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للتنسيق قررت زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات بنسبة من 5 إلى 10 % عن العام الماضى، مؤكدة أنه لن يكون هناك تغيير كبير فى الأعداد المقبول بكليات "الطب - الصيدلة – الهندسة – طب الأسنان" الموجودة بالجامعات وأن أعداد هذه الكليات تم تحديدها فى لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.

فيديو.. من الجريمة للمحاكمة العاجلة.. كل ما تريد معرفته عن خطف طفل الشروق

9 أيام استغرقتها نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، ورئاسة المستشار محمد سلامة فى التحقيق مع 8 متهمين بخطف الطفل "هشام سامى" من أمام منزله بمدينة الشروق، قبل أن يأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة الخطف وحيازة الأسلحة النارية.

تعطل موقع التنسيق على الإنترنت وشكاوى من أولياء الأمور

يشهد موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت عطلا فنيا، ولا يستجيب لعمليات البحث التى يجريها طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، مما دفع بعض الأهالى إلى الشكوى من هذه العمليات المتكررة مطالبين بضرورة تحسين الموقع لاستقبال طلاب التنسيق فى المراحل المختلفة.

الاتحاد الأوروبى يفرض 4.3 مليار يورو غرامة على جوجل

قال مصدر مطلع إن جهات مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى ستفرض، اليوم الأربعاء، غرامة بقيمة 4.3 مليار يورو (خمسة مليارات دولار) على جوجل لاستخدامها لنظام أندرويد لتشغيل الهاتف المحمول على نحو فيه تهميش للمنافسين.

شاهد فى دقيقة.. شروط السفر للعلاج بالخارج على نفقة التأمين الصحى الجديد

يمكن قانون التأمين الصحى الجديد المنتفعين من السفر للعلاج بالخارج على أن تتحمل هيئة التأمين الصحى الجديدة كافة تكاليف العلاج إذا كان المريض لا يتوفر له علاج داخل الجمهورية.

وزيرة التخطيط بالأمم المتحدة: نستهدف زيادة الرقعة المعمرة من 15% إلى 30%

نظمت مصر مؤتمر بعنوان "نحو المزيد من المدن المستدامة فى مصر على هامش تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد فى الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجارى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقليوبية الجمعة لمدة 10 ساعات بسبب أعمال التطهير

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، قطع المياه عن مناطق " -ام بيومى-منشيه عبدالمنعم رياض-بيجام-المحلاوى بشبرا الخيمة، لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 20/7/2018، حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت 21/7/2018 بسبب أعمال التطهير والغسيل الدورى لشبكات المياه بالمدينة.

معامل التنسيق بهندسة القاهرة: انتظام تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

أكد عبد الحميد حسن، المشرف على معامل الحاسب الآلى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى من منتظمة، موضحا أن عدد طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات بلغ حوالى 600 طالب وطالبة حتى الآن.

فيديو.. زحام مرورى بمطلع كوبرى أكتوبر اتجاه وسط المدينة بسبب زيادة اﻷحمال

ظهرت كثافات مرورية للعديد من السيارات بمطلع شارع البطل أحمد عبد العزيز من كوبرى أكتوبر بسبب زيادة اﻷحمال ، ما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من المهندسين حتى وسط المدينة و أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.