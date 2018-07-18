مصرع 4 أشخاص جراء انقلاب سيارة بمياه النيل برشيد

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

لقى 4 أشخاص بينهم عروسة مصرعهم في حادث انقلاب سيارة بمجرى نهر النيل بطريق أدفينا رشيد بمحافظة البحيرة.

اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث بحادث انقلاب سيارة بطريق "ادفينا رشيد" بدائرة مركز شرطة رشيد.

وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الانقاذ النهري لمكان الحادث ، و أسفر الحادث عن مصرع كل من " م.ع، 17 عاما"و" س.ا، 21 عاما" و" ع.ا، 25 عاما "و " د. ا" وجميعهم يقيمون بمطوبس كفر الشيخ، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة.