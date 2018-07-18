video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين غرقا أثناء الاستحمام بشاطئ إدكو فى البحيرة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:46 ص
مصرع شخصين غرقا أثناء الاستحمام بشاطئ إدكو فى البحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل ـ ناصر جودة
إضافة تعليق

لقى شخصان مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام بشاطئ إدكو فى محافظة البحيرة، وقام الأهالى بانتشال جثتيهما، وتم تحرير المحاضر اللازمة.


كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالواقعتين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إدكو بغرق أحد الأشخاص بشاطئ إدكو دائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بانتشال جثة "عبد الفتاح .س.م" 40 سنة سائق ومقيم الإسكندرية، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبسؤال شقيقه قرر أنه أثناء قيام المتوفى بالاستحمام بمياه الشاطئ المشار إليها جرفه التيار وغرق، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم.

كما تبين قيام الأهالى بانتشال جثة "أمين .ع.ع" 55 سنة صياد ومقيم بمدينة إدكو، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إدكو العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال نجله قرر أنه أثناء قيام والده بالاستحمام بمياه الشاطئ المشار إليه جرفه التيار وغرق، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفلين شقيقين غرقا بترعة فى البحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

مركز ادكو

مدير امن البحيرة

انتشال جثة سائق

شاطئ ادكو




لا تفوتك
تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بعد فوزه على تاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بعد فوزه على تاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى.. وسعره لن يرتفع

الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى.. وسعره لن يرتفع

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل

فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل

المتحدث باسم البرلمان: التصويت على إسقاط العضوية سيشمل 3 أو 4 نواب

المتحدث باسم البرلمان: التصويت على إسقاط العضوية سيشمل 3 أو 4 نواب

"التنمية المحلية": نعد إجراءات تعميم مشروع عربات الطعام بالمحافظات

"التنمية المحلية": نعد إجراءات تعميم مشروع عربات الطعام بالمحافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة