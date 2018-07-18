مصرع شخصين غرقا أثناء الاستحمام بشاطئ إدكو فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل ـ ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام بشاطئ إدكو فى محافظة البحيرة، وقام الأهالى بانتشال جثتيهما، وتم تحرير المحاضر اللازمة.



كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالواقعتين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إدكو بغرق أحد الأشخاص بشاطئ إدكو دائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بانتشال جثة "عبد الفتاح .س.م" 40 سنة سائق ومقيم الإسكندرية، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبسؤال شقيقه قرر أنه أثناء قيام المتوفى بالاستحمام بمياه الشاطئ المشار إليها جرفه التيار وغرق، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم.

كما تبين قيام الأهالى بانتشال جثة "أمين .ع.ع" 55 سنة صياد ومقيم بمدينة إدكو، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إدكو العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال نجله قرر أنه أثناء قيام والده بالاستحمام بمياه الشاطئ المشار إليه جرفه التيار وغرق، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم.