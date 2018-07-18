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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:53 ص
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مصرع شابين من أسيوط وكفر الشيخ فى حادثى تصادم منفصلين بالساحل الشمالى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:35 ص
مصرع شابين من أسيوط وكفر الشيخ فى حادثى تصادم منفصلين بالساحل الشمالى حادث - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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لقى شابين مصرعهما، إثر اصطدام سيارتين بهما فى حادثين منفصلين بالساحل الشمالى، على الطريق الساحلى فى نطاق مدينة الحمام.

 

استقبل مستشفى الحمام المركزى، سعد رشاد الصغير على " 18سنة "- من أسيوط- جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به، أمام قرية اللوتس السياحية، على طريق الإسكندرية- مطروح الساحلى.

 

كما دخل مستشفى الحمام محمود أحمد رشاد " 16 سنة "- من مدينة دسوق فى كفر الشيخ- جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به، أمام قرية مينا 1 على الطريق الساحلى. وتم التحفظ على الجثتين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى أخطرت للتحقيق.


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