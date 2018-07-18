مصرع شابين من أسيوط وكفر الشيخ فى حادثى تصادم منفصلين بالساحل الشمالى

مطروح - حسن مشالى

لقى شابين مصرعهما، إثر اصطدام سيارتين بهما فى حادثين منفصلين بالساحل الشمالى، على الطريق الساحلى فى نطاق مدينة الحمام.

استقبل مستشفى الحمام المركزى، سعد رشاد الصغير على " 18سنة "- من أسيوط- جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به، أمام قرية اللوتس السياحية، على طريق الإسكندرية- مطروح الساحلى.

كما دخل مستشفى الحمام محمود أحمد رشاد " 16 سنة "- من مدينة دسوق فى كفر الشيخ- جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به، أمام قرية مينا 1 على الطريق الساحلى. وتم التحفظ على الجثتين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى أخطرت للتحقيق.