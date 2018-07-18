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مصادر يمنية: نائب الرئيس اليمنى لم يتعرض لمحاولة اغتيال

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:03 م
مصادر يمنية: نائب الرئيس اليمنى لم يتعرض لمحاولة اغتيال العميد محمد محمد صالح
كتبت - إيمان حنا
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نفى مصدر مسئول فى مكتب نائب رئيس الجمهورية اليمنى، الفريق على محسن الأحمر، ما تردد عن تعرض موكبه لعملية انفجار.

وفى سياق آخر، قال المصدر، للوسائل إعلام يمنية، إن العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر، توفى بسبب انفجار قذيفة تدريبية بأحد المعسكرات الخاصة التابعة للجيش الوطنى اليمنى .

وكشف المصدر، أن الفقيد متخصص في عمليات التدريب والتصنيع الحربى، وكان فى مهمة تدريبية بمحافظة مأرب .

ونعت رئاسة هيئة الأركان اليمنية، فى بيان رسمى لها، اليوم، استشهاد العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر الملحق العسكرى لليمن لدى مملكة البحرين، وهو يؤدى واجبه الوطنى الموكل إليه فى محافظة مأرب.

وقالت رئاسة هيئة الاركان العامة في بيان لها "لقد عرف الشهيد بوفائه لقسمه ومبدئه العسكري، كما عرف بحنكته وشجاعته وحسن قيادته في مختلف المناصب التى تقلدها وهو من خيرة الضباط الذين انحازوا للشرعية ولداعي الوطن وواجه مع زملائه ببسالة ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ نشأتها الأولى".

وأشار البيان إلى المناصب العسكرية التي تولاها منها قيادته للواء حفظ السلام الذي ساهم بشجاعة في كسر الميليشيا الغازية وفي مساندة الشرعية، وظل حريصاً على الإسهام والمشاركة مع زملائه من أبطال الجيش الوطنى حتى بعد انتقال مهامه للعمل كملحق عسكري لدى سفارة البحرين، ولقى حتفه وهو يؤدى مهام التدريب لأبطال الجيش.

وأكدت هيئة الأركان، في بيان النعى، أن أبناء الشعب اليمنى لن يدخرون جهداً فى مواجهة هذه العصابة الإمامية الكهنوتية، وأن الدماء الطاهرة التى يقدمها أحرار اليمن فى مختلف الميادين لن تذهب هدراً وستحقق النصر قريبا.


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