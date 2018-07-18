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الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:59 م
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مستشار اقتصادى لترامب يتهم بكين بإعاقة التوصل إلى حل للخلاف التجارى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:33 م
مستشار اقتصادى لترامب يتهم بكين بإعاقة التوصل إلى حل للخلاف التجارى دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن مستشار اقتصادى كبير للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الاربعاء أن الرئيس الصينى شى جينبينغ يعيق التوصل إلى اتفاق لحل الخلاف التجارى مع الولايات المتحدة.

وقال لاردى كودلو مدير المجلس الاقتصادى القومى فى البيت الابيض "اعتقد ان شى يعيق الامور .. ولا اعتقد ان لديه اى نية لمتابعة المناقشات التى اجريناها".

وفرض ترامب رسوما جمركية على الصلب والالمنيوم فى جميع انحاء العالم وعلى بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار، ومن المرجح ان يفرض رسوما على سلع ب16 مليار دولار اضافية قريبا، كما يمكن ان يفرض رسوما على بضائع بقيمة 200 مليار دولار فى موعد لا يتعدى سبتمبر.

وقال كودلو فى مقابلة مع شبكة "سى ان بى سي" التلفزيونية حيث كان يعمل قبل انضمامه الى الادارة الاميركية، ان ترامب "غير راض عن الصين" و"يواصل الضغط".

وقد ردت الصين بالمثل مثلما فعل شركاء تجاريون اخرون تأثروا بفرض الرسوم على المعادن، وأكد أن بإمكان الصين ان تحل النزاع "بعد ظهر اليوم" من خلال خفض الرسوم الجمركية وازالة العوائق غير المتعلقة بالرسوم، والكف عن سرقة التكنولوجيا الاميركية من خلال عمليات النقل القسرية.

 


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