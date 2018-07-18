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الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:30 م
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مسئول أمريكى: وزير الخزانة لن يعقد اجتماعات رسمية مع المسئولين الصينيين

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:32 ص
مسئول أمريكى: وزير الخزانة لن يعقد اجتماعات رسمية مع المسئولين الصينيين الرئيس الصينى ونظيره الأمريكى
واشنطن (أ ش أ)
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أكد مسؤول كبير فى وزارة الخزانة الأمريكية أن وزير الخزانة ستيفن منوشن لن يعقد لقاءات ثنائية رسمية مع المسؤولين الصينيين خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظى المصارف المركزية لمجموعة الـ20 فى الأرجنتين نهاية الأسبوع الجارى.

وأشار المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إلى أن منوشن قد يتواصل مع المسؤولين الصينيين فى جلسات غير رسمية لمناقشة القضايا التجارية التى تخص البلدين .

وكان منوشن قد أعرب الأسبوع الماضى عن استعداد الإدارة الأمريكية لإعادة التفاوض مع الصين حول القضايا التجارية، بشرط أن تبدى بكين استعدادها لمواصلة بذل جهود جادة لإحداث تغييرات هيكلية لسياساتها.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية على منتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار، وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض تعريفات أخرى على سلع بقيمة 200 مليار دولار .

 


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