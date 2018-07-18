مسؤول عسكرى موريتانى: كلية الدفاع ستدرب ضباط القوة المشتركة للخمس فى الساحل

نواكشوط (أ ش أ)

صرح الفريق حنانه ولد سيدى القائد الجديد للقوة المشتركة لمجموعة الخمس فى الساحل (برخان) التى تضم إلى جانب موريتانيا كلا من مإلى والنيجر وتشاد وبوركينافاسو بأن كلية الدفاع الموريتانية الجديدة ستقوم بتدريب ضباط الدول الخمس.

وأضاف الفريق حنانه الذى يشغل منصب القائد المساعد لأركان الجيوش الموريتانية - فى تصريحات نشر اليوم الاربعاء فى موريتانيا - أن بلاده استحدثت هذه الاكاديمية العسكرية لتدريب كبار الضباط ، ومع انشاء القوة المشتركة لمجموعة الخمس قررت موريتانيا إتاحة هذا الهيكل للقوة المشتركة. وبالتإلى فإن التوافق بين الجيوش سوف يتحسن. من حيث تدريب هذه الكوادر العسكرية المستقبلية ، وسيكون الضباط الموريتانيون جزءاً من هيئة التدريس بالأكاديمية.

وتم اختيار الفريق حنانه ولد سيدى مطلع الشهر الجارى لقيادة القوة المشتركة لمجموعة الخمس فى الساحل بعد تعرض هذه القيادة لهجوم ارهابى نهاية الشهر الماضى .

وكان الرئيس الفرنسى امانويل ماكرون قد أكد - خلال اجتماع فى العاصمة نواكشوط مع قادة الدول الافريقية الخمس - ضرورة دحر الإرهاب وأسبابه ، كما أكد التزام بلاده الكامل والتزام عسكرييها من خلال قوة "برخان" بمواصلة دعم دول مجموعة الخمس فى الساحل فى هذا الصدد ، وقال " سنكسب المعركة معا ضد الارهاب بهذا الالتزام وبالتنسيق الامنى وبالعمل الدبلوماسى المكثف ".