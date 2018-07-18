مرور الغربية تضبط 62 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 56700 خلال 24 ساعة

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق، وضبط تعريفة الركوب، ومدى التزام السائقين بتنفيذها، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 34 سيارة، 28 دراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 375 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 148 انتظار خاطئ، والتصالح فى 575 مخالفة مقابل تحصيل 56700 الف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.