مديرية الطب البيطرى بكفر ا لشيخ تعدم 248 كلبا ضالا بقرى المحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مكافحة الكلاب والقطط الضالة بمديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ من إعدام 248 كلباً ضالاً بشوارع مدن وقرى كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ.

قال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن حملة مكافحة الكلاب الضالة أسفرت عن مكافحة 248 كلباً ضالاً بشوارع مدن وقرى كفر الشيخ، ضمن حملة بدأت مطلع الأسبوع الماضى.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، لـ "اليوم السابع" تتم مكافحة الكلاب المسعورة بالرمى بالخرطوش، أما الكلاب الضالة بوضع مادة "استركنين" وهى مادة تحدث شلل للكلب فى أقل من دقيقة، أما مكافحة القطط باستخدام مادة "فوسفيد الزنك" يتم وضعها فى علب الزبادى وتموت القطة فى أقل من دقيقة.