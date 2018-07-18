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مدرسة السكة الحديد تحدد 210 درجات كحد أدنى.. والقبول لأصحاب المجموع الأعلى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:00 ص
مدرسة السكة الحديد تحدد 210 درجات كحد أدنى.. والقبول لأصحاب المجموع الأعلى المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد، بدء تلقى طلبات التقديم بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل بمعهد وردان التابع لها، للعام الدراسى 2018/ 2019، واشترطت أن يكون المتقدم للدراسة حاصلاً شهادة التعليم الأساسى بمجموع 210 درجات على الأقل.

 

وقال الدكتور محمد حسين نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة ستقبل العام الدراسى الجديد 100 طالب بالمدرسة فقط، وأن الأولوية فى قبول الطلبات ستكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، لافتًا إلى أنه تم تحديد هذا العدد وفقًا لاحتياجات السكة الحديد من العاملين فى طوائف التشغيل المختلفة.

 

وأضاف حسن، إلى أنه سيتم تعيين الخريج وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل بالهيئة، ووفقًا لاحتياجات الهيئة، مشيرًا إلى أن التقدم للدراسة بالمدرسة التابعة لهيئة السكة الحديد مستمر لمدة 15 يوميًا، وأن الدراسة بها ثلاث سنوات يمنح بعدها الخريج شهادة دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية للنقل، كما أن تقديم طلبات الالتحاق للدراسة بالمدرسة يكون باليد وليس عن طريق البريد، حيث تقدم الطلبات بمقر المدرسة بمعهد وردان.

 

 وتضمنت المستندات المطلوبة طلب الالتحاق باسم مدير المدرسة الثانوية الصناعية للنقل وصورة من شهادة الميلاد والاستمارة الدالة على النجاح وأصل بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطلب وعدد 4 صور شخصية حديثة للطلب، شرطًا ألا يزيد سن الطالب فى أول أكتوبر 2018 عن 18 عامًا، وأن يجتاز المتقدم الاختبار الشخصى والكشف الطبى.


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السكة الحديد

مدرسة السكة الحديد

معهد وردان

المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بمعهد وردان

الثانوية الصناعية للنقل




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