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مدرب كمال أجسام بالسويس يشعل النار فى نفسه بسبب خلاف مع إدارة مركز شباب

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:29 ص
مدرب كمال أجسام بالسويس يشعل النار فى نفسه بسبب خلاف مع إدارة مركز شباب مدرب كمال أجسام بالسويس
السويس - سيد نون
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أشعل مدرب رياضة كمال الأجسام بمركز شباب بمحافظة السويس النيران فى جسده، بسبب قيام إدارة المركز بإصدار قرار بسحب الصالة الخاصة بالتدريب من المدرب.

 

ونقل المدرب حسن مصطفى الحمولى إلى مستشفى السويس العام وأجريت له عملية جراحية عاجلة من أجل إنقاذه.

 

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الأربعين بقيام مدرب كمال أجسام بمركز شباب المثلث بإشعال النيران فى نفسه باستخدام الكيروسين.

 

وقال أسامة عبدالفتاح، أحد مساعدى المدرب، إن مصدر الرزق الوحيد للمدرب هو صالة التدريب التى كان يستأجرها من مركز الشباب، وبإصدار مجلس إدارة المركز قرارًا بسحب الصالة من المدرب قام على الفور بسبب الغضب والحزن بإشعال النيران فى نفسه عن طريق سكب الكيروسين وإشعال جسده.

 

وأكد أسامة، أنه تم إجراء عملية بمستشفى السويس العام للمدرب وحاليًا يواصل الأطباء علاجه بعد إصابته بحروق بالجسد بالكامل.

 


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