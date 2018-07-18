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محافظ سوهاج: تسليم جهازين غسيل كلوى لمستشفيات أخميم والمراغة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 04:23 م
محافظ سوهاج: تسليم جهازين غسيل كلوى لمستشفيات أخميم والمراغة محافظ سوهاج أثناء تسليم جهازين غسيل كلى
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، تسليم جهازين غسيل كلوى لمستشفى أخميم العام ومستشفى المراغة العام.
 
 
تم تسليم الجهازين بحضور الدكتورة رجاء حسين وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور علاء الغفير مدير عام إدارة الطب العلاجي والدكتور محمد عبد الرحيم مدير ادارة المستشفيات و جيهان على ربيع من أعضاء نادي لايونز بسوهاج ، وأعضاء النادى  وذلك ضمن 11 جهاز تعاقد عليها النادى لصالح مستشفيات محافظة سوهاج وسيتم توزيع الاجهزة علي جميع مستشفيات المحافظة خلال الفترة القادمة.
 

وأضاف المحافظ، أنه تم تسليم جهاز الجهاز الآخر إلى مستشفى المراغة، وذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة والمساعدة فى زيادة الإحلال والتجديد للماكينات، كما تبرع النادى بتكلفة الصيانة لماكينات الغسيل الكلوى ماركة "فرزنيوس" على مستوى المحافظة.

 

 

 

 

 

 


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