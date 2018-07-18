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الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:19 م
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محافظ بنى سويف يبحث مع نقابة الصيادلة ومسئولى الصحة تطوير القطاع الطبى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 05:45 م
محافظ بنى سويف يبحث مع نقابة الصيادلة ومسئولى الصحة تطوير القطاع الطبى جانب من اللقاء
بنى سويف :هانى فتحى
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التقى المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف بوفد من نقابة صيادلة بنى سويف ومسئولى الصحة بالمحافظة، وذلك لبحث عدد من الإجراءات والخطوات العملية ضمن خطة تطوير وتحسين منظومة الصحة على مستوى المحافظة.

 

وحضر اللقاء اللواء عصام العلقامى السكرتيرالعام، والدكتور وائل النجار نقيب صيادلة بنى سويف، والدكتور ياسر شلبى أمين عام النقابة، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة

 

وتم الاتفاق على بعض الإجراءات الجديدة، والتى يمكن التعاون فيها لدعم القطاع الصحى بالمحافظة، بالإضافة إلى دعم الجهود الحالية لتحقيق أفضل نفع ممكن يعود على المواطنين المتلقين للخدمة الصحية، ويؤدى إلى نتائج علاجية وطبية أفضل، حيث ناقش المحافظ آليات دعم دور وحدات المعلومات الدوائية التى توجد بالمستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظة، مؤكدًا على أهمية دور الإرشاد والتوعية باستخدامات الأدوية بشكل صحيح، والتى قد توفر الجهد والوقت وتحسن من نتائج العملية الطبية والعلاجية

 

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، أن المحافظة لديها 6 وحدات معلومات دوائية ( DIC )، والتى تقدم الإرشادات الدوائية المطلوبة لكافة عناصر المنظومة الطبية بداية من التمريض والأطباء وحتى الطاقم الإدارى بالمستشفيات وصولا للمرضى، مشيرًا إلى دعم نقابة الصيادلة ببنى سويف للوحدات من خلال تجهيزها ودعمها بالأجهزة والتجهيزات المطلوبة، حيث تم إنشاء هذه الوحدات بداية من عام 2015.


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