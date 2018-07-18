ما لا تعرفه عن "إهناسيا" ببنى سويف.. حكمت مصر القديمة قرنين من الزمان

بنى سويف أيمن لطفى

"إهناسيا" أحد المراكز التابعة لمحافظة بنى سويف، و تقع غرب مدينة بنى سويف، وكانت عاصمة لمصر فى عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة لمدة تقارب قرنين من الزمان فى الفترة من 2242 حتى 2452 قبل الميلاد، وعرفت قديما باسم أهناس أو أهنيس واشتق منها إسم اهناسيا، وأصدرت الداخلية عام 1944 قرارا بإنشاء مركز اهناسيا المدينة، وبعد مرور 21 عاما صدر قرار جمهورى بتعديل مسمى المركز إلى إهناسيا، كما يطلق عليها البعض لقب أم الكيمان لوجود كثبان وتجمعات رملية "كيمان" بالمدينة.

وتبلغ مساحة المنطقة الأثرية باهناسيا 390 فداناو بها بقايا معبد الملك رمسيس الثانى وتمثالين للملك مصنوعين من الكوارتز، وعقب ثورة 25 يناير استخرج مجهولون تمثالا وحاولوا سرقته وتصدى لهم بعض الأهالى وحالوا دون ذلك، ولكنهم تمكنوا من الهرب، فضلا عن وجود مخزن للآثار آخر ما نقل إليه حديثا خلال عام 2018 لوحة جدارية أثرية تعود للملك "سابتاح" من الأسرة التاسعة عشر، وضبطت بحوزة مدرس استخرجها أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله، وكذلك مجموعة من التماثيل معدنية ذهبية اللون وبها نقوش من بينها ما عثر عليها موظف بمركز الواسطى شمال المحافظة أثناء أعمال هدم وبناء بمنزله وسلمها لشرطة السياحة، وأخرى ضبطتها الشرطة داخل منزل لشقيقين بمركز الواسطى ايضا، بالاضافة إلى منطقة آثار "سدمنت الجبل" إحدى قرى المركز، وتضم جبانة أثرية كبيرة، وخرج منها الكثير من القطع التى وزعت على متاحف دول العالم.

وتشمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا حاليا " المدينة و 5 وحدات محلية قروية تابعة للمركز وهى "العواونة، النويرة، براوة، ننا، قاى" وتضم 36 قرية و 112 عزبة ونجع .

كما حظى مدخل مدينة اهناسيا باهتمام رؤساء الوحدات المحلية الذين تولوا المسؤولية على مدى السنوات الماضية إذ تم تطويره أكثر من مرة ليصبح حاليا الأفضل على مستوى المراكز الإدارية السبع بالمحافظة وهو عبارة عن حارتين واسعتين ومنفصلتين ويتوسطهما بوابة يعلوها مصرى قديم يقود عربة حربية يجرها جواد، تشكل لوحة فنية تضيء ليلا، وترمز إلى الأهمية الحضارية لاهناسيا.

ومن جانبه أعلن المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف عن مطالبته وزارة السياحة والآثار لتحويل منطقة الكيمان ومخزن الآثار إلى متحف أثرى ليسهم فى تنمية السياحة بالمحافظة لافتا إلى زيارته المنطقة الأثرية خلال افتتاحه وتفقده بعض المشروعات الخدمية بمركز ومدينة اهناسيا، وكذلك برفقة وزير السياحة السابق.