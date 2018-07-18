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لكل مستخدمى وسائل التواصل.. هل تعلم أن القانون يحظر عليك بث أخبار كاذبة؟

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:30 ص
لكل مستخدمى وسائل التواصل.. هل تعلم أن القانون يحظر عليك بث أخبار كاذبة؟ مواقع التواصل الاجتماعى
كتب حازم عادل
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تطرق قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى مادته التاسعة عشر، لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، ويمتلك فى حسابه 5 آلاف متابع أو أكثر، ومنعته من بث أخبار كاذبة أو التحريض على العنف أو الكراهية أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

 

وفى حالة مخالفة هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب بقرار منه، دون الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة.

 

 

 


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