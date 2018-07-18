الرئيسية أخبار عالمية لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمستقلين تعقد اجتماعا الأربعاء الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:27 م أوبك رويترز إضافة تعليق قال مصدر إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمستقلين، بمشاركة إيران، سوف تعقد اجتماعا استثنائيا، اليوم الأربعاء عبر الهاتف ومن المتوقع صدور بيان. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. إيران: قرار أوبك لا يعطى أعضاءها الحق فى ضخ إمدادات فوق المستهدف أوبك تتوقع انخفاض الطلب على نفطها فى 2019 مع زيادة إمدادات المنافسين المزروعى: لا يمكن تحميل أوبك وحدها مسؤولية جميع مشاكل قطاع النفط أوبك إيران اجتماع استثنائى لجنة المراقبة الوزارية أخبار العالم أخبار العالم الآن وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور الحكومة: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد 2% لطلاب شمال سيناء حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا "الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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