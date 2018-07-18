لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمستقلين تعقد اجتماعا الأربعاء

رويترز

قال مصدر إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمستقلين، بمشاركة إيران، سوف تعقد اجتماعا استثنائيا، اليوم الأربعاء عبر الهاتف ومن المتوقع صدور بيان.