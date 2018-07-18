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الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:21 م
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لأول مرة.. 32 طالبا يحصلون على الامتياز مع مرتبة الشرف بـ"بيطرى بنها"

الأربعاء، 18 يوليه 2018 07:07 م
لأول مرة.. 32 طالبا يحصلون على الامتياز مع مرتبة الشرف بـ"بيطرى بنها" مجلس الجامعة
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بنها، أن 32 طالبا وطالبة، حصلوا على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف فى امتحانات البكالوريوس هذا العام، كما حصل 36 طالبا وطالبة على درجة جيد جدا مع مرتبة الشرف، و46 حصلوا على درجة جيد جدا.

وأضاف أن هذه النتائج لم تحدث على مدى تاريخ الكلية، موضحا أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات البكالوريوس بلغ 261 طالبا وطالبة، حقق معظمهم درجات مرتفعة وجاءت النتائج فى مجملها متميزة وغير مسبوقة.

وقال غانم، إنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد فرص عمل متميزة لهؤلاء الطلاب المتفوقين.

 

 


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