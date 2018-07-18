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كم عدد القطط بالمدينة؟.. تعداد تجريه واشنطن

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:54 ص
كم عدد القطط بالمدينة؟.. تعداد تجريه واشنطن أرشيفية
رويترز
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أطلق تحالف يضم العاصمة الأمريكية واشنطن وجماعات عامة وخاصة تعدادا يستغرق ثلاثة أعوام لسكان المدينة.. من القطط. ويهدف التعداد الذى بدأ أمس الثلاثاء لإحصاء عدد كل القطط فى واشنطن على أمل وضع سبل للتعامل مع هذه الكائنات فى مختلف أرجاء الولايات المتحدة.

وقال القائمون على مشروع (تعداد القطط فى واشنطن) إنهم سيستعينون بالكاميرات وأخذ بيانات من المنازل وتقنيات أخرى لتحديد عدد القطط فى بيوت وشوارع المدينة التى يعيش بها 690 ألف نسمة.

ويقول داعمو المشروع إن معرفة عدد القطط فى المدينة سيساعد دور رعاية الحيوان على تخصيص الموارد بشكل أفضل وخبراء الحياة البرية على متابعة القطط كما سيساهم فى التحكم فى عدد القطط الضالة. ومن المتوقع استكمال التعداد في يونيو حزيران 2021.

 

 

 


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