كل ما تريد معرفته عن التحفة المعمارية "معبد الملكة حتشبسوت" بغرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شيدت الملكة الجميلة حتشبسوت التى تعتبر أول ملكة فرعونية حكمت مصر تحفة معمارية فى البر الغربى بمحافظة الأقصر وهو معبدها بالدير البحرى، الذى رصدت فيها تاريخ حكمها للبلاد الذى كان يمثل قمة الرخاء والازدهار فى الحضارة الفرعونية، فهى الابنة الكبرى لفرعون مصر الملك تحتمس الأول وهى أحد أشهر الملكات فى التاريخ، وخامس فراعنة الأسرة الثامنة عشر، وحكمت من 1503 ق.م. حتى 1482 ق.م.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل أروقة وأعمدة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى بغربى محافظة الأقصر:-

1. يتميز معبد الدير البحرى التابع للملكة حتشبسوت الجنائزى بتصميم معمارى مميز للغاية حيث يختلف عن جميع المعابد المصرية التى كانت تبنى على الضفة الشرقية من النيل فى طيبة – الأقصر قديماً

2. يتكون المعبد من 3 طوابق متتابعة على شرفات مفتوحة مبنية بالكامل من الحجر الجيرى

3. نصبت أمام أعمدة الطابق الثانى تماثيل من الحجر الجيرى للإله أوزوريس وللملكة حتشبسوت فى توزيع سحرى وكانت فى الأصل تلك التماثيل ملونة ولم يبق من الألوان الآن إلا القليل.

4. يوجد على جدران معبد الملكة حتشبسوت عشرات النقوش للبعثات بحرية أرسلتها الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت للتجارة وإحضار البخور من تلك البلاد.

5. كان الفراعنة يقدمون البخور إلى آلهتهم ليحظوا برضاهم وقد قام العديد من فراعنة مصر بتسجيل ذلك فى لوحات على معابدهم تبينهم يقدمون القرابين والبخور إلى مختلف الآلهة.

6. يظهر بجدران المعبد نقوش توضح الملكة حتشبسوت التى تعتبر أول من ارتدت القفازات وطرزتها بالأحجار الكريمة وذلك لوجود عيب خلقى بأصابعها.

7. اشتهر حكم حتشبسوت بالسلام والازدهار حيث كانت تحاول أقصى وسعها لتنمية العلاقات خاصة التجارية مع دول الشرق القديم لمنع أى حروب معهم.

8. واجهت حتشبسوت مشاكل عديدة فى البداية بسبب حكمها من وراء الستار بدون شكل رسمى حتى تردد أنها قتلت زوجها للاستيلاء على الحكم

9. كانت المشاكل التى واجهتها مع الشعب لكونها امرأة ولا تستطيع حكم البلاد إذ كان الملك طبقا للعرف ممثلا للإله حورس الحاكم على الأرض.

10. تم خلال الفترة الماضية داخل معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربى بمحافظة الأقصر فتح محراب "آمون رع" الشهير بمقصورة قدس الأقداس بعد مرور 56 سنة على غلقه أمام السياح.

11. تم ترميم المقصورة الشهيرة بأيادى البعثة البولندية التى أجرت أعمال ترميم داخل المقصورة.