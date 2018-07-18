فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الأقفاص السمكية بفرع رشيد

كفر الشيخ – محمد سليمان

قاد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، حملة لإزالة الأقفاص السمكية والتعديات على نهر النيل بفرع رشيد، اليوم الأربعاء، بنطاق مركز فوة بمحافظة كفرالشيخ بحضور اللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، واللواء فريد مصطفى، نائب مدير الأمن، ومحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، ومشاركة شرطة المسطحات المائية، وجهاز حماية النيل، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، بالتعاون مع محافظة البحيرة.

وأسفرت الحملة اليوم عن إزالة 21 قفصا سمكيا، فضلاً عن إزالة عدد من تحاويط النسيلة، بمشاركة عشرات المعدات والحفارات المحملة على صنادل، للقيام بأعمال الإزالة الفورية للأقفاص السمكية فى نطاق محافظتى كفرالشيخ والبحيرة.

قال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة عازمة على إزالة كل الأقفاص السمكية من نهر النيل بنطاق المحافظة، والحملة مستمرة حتى القضاء على جميع الأقفاص السمكية بفرع النيل بنطاق محافظة كفرالشيخ، التى تؤثر على كفاءة عمل محطات الشرب، وعلى الصحة العامة للمواطنين بشكل عام، ولذلك يتحتم تطبيق القانون نحو الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة ونهر النيل.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن الوقف والاستبعاد عن المحافظة هو مصير من يسمح بوضع قفص سمكى بالنهر وقد تصل العقوبة إلى الفصل من العمل، وأنه لن يسمح بوضع قفص سمكى واحد بالنيل مهما كانت النتائج.

واعتبر " المحافظ " أن التعدى على النيل خط أحمر، مؤكداً اهتمام المحافظة بمنع جميع أشكال التلوث والتعديات على نهر النيل، وأنه تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقى شكاوى التعدى على مجرى النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما يجرى إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذكر محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إيجاد البدائل لمواجهة لجوء أصحاب الأقفاص السمكية المخالفة إلى غمر الأقفاص تحت سطح الماء لأعماق كبيرة، حتى لا تتمكن حملة الإزالات من الوصول إليها.

وطالب محافظ كفرالشيخ، بتفعيل البروتوكول الموقع مع الأوقاف بخصوص التعديات على النيل، بتوعية المواطنين بخطورة تلك التعديات، مؤكداً أن الأقفاص السمكية تتسبب فى زيادة نسبة الأمونيا بمياه النيل، مطالبا مواطنى المحافظة بتحمل المسئولية والحفاظ على النيل من التلوث.



1- محافظ كفر الشيح ومدير الامن يقودان حملة لإزالة الاقفاص من نهر النيل



2- محافظ كفر الشيخ يتابع الحملة وإزالة الأقفاص



3- جانب من عمل الحملة



4- جاتنب من حملة ازالة الاقفاصث السمكية



5- جانب من ازالة الاقفاص من نهر النيل بفوه



6- حملة لاوالة الاقفاص من نهر النيل



7- مدير الامن يتابعه الحملة برفقة المحافظ



8- جانب من متابعة المحافظ للحملة